قوى الأمن عممت صورة المفقود إميل إيليا البيروتي

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

- إميل إيليا البيروتي (من مواليد عام 1956، لبناني) الذي غادر بتاريخ 26-10-2024 منزله الكائن في بلدة قرطبا إلى جهة مجهولة، ولم يعد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده الاتصال بفصيلة قرطبا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 439036-29 للإدلاء بما لديهم من معلومات.