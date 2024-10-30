إنذار اسرائيلي لسكان هذه القرى في جنوب لبنان

حذّر المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي سكان جنوب لبنان في القرى التالية: سجد, كفرجوز, النبطية التحتا, النبطية الفوقا, زفتا, جرجوع, حومين التحتا, كفر رمان.



ودعا أدرعي السكان إلى إخلاء منازلهم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي.



وقال:" يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".