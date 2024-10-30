اغتيال نائب قائد قوة الرضوان في غارة على النبطية

أعلن الجيش الاسرائيلي أن "مقاتلات تابعة لسلاح الجو، هاجمت، وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو، في منطقة النبطية، وقضت على المدعو مصطفى أحمد شحادي الذي شغل منصب نائب قائد قوة الرضوان في حزب الله".



وزعم الجيش الاسرائيلي أن "المدعو مصطفى أحمد شحادي كان يروج لمخططات ضد دولة إسرائيل حيث تشكل هذه العملية ضربةً أخرى لقدرات قوة الرضوان في تخطيط وتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش والجبهة الداخلية الاسرائيلية على الحدود الشمالية، وخصوصاً خطة ما يسمى باحتلال الجليل".