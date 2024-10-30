اغتيال نائب قائد قوة الرضوان في غارة على النبطية

#عاجل 🔻جيش الدفاع يواصل القضاء على كبار قادة حزب الله الإرهابي في جميع أنحاء لبنان: تصفية نائب قائد قوة الرضوان
🔸هاجمت مقاتلات تابعة لسلاح الجو وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو في منطقة النبطية وقضت على المدعو مصطفى أحمد شحادي الذي شغل منصب نائب قائد… pic.twitter.com/CyXwokrDV2
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 30, 2024
#عاجل 🔻جيش الدفاع يواصل القضاء على كبار قادة حزب الله الإرهابي في جميع أنحاء لبنان: تصفية نائب قائد قوة الرضوان
🔸هاجمت مقاتلات تابعة لسلاح الجو وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو في منطقة النبطية وقضت على المدعو مصطفى أحمد شحادي الذي شغل منصب نائب قائد… pic.twitter.com/CyXwokrDV2