عيده خساره الأحمد مفقودة... هل تعرفون شيئاً عنها؟

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورة المفقودة: عيده خساره الأحمد (من مواليد عام 2003، سورية الجنسية) التي غادرت بتاريخ 15-10-2024 منزلها الكائن في بلدة جلالا – شتورة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



وطلبت من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بشعبة المعلومات - فرع البقاع على الرقم 818311-08، للإدلاء بِما لديهم من معلومات.