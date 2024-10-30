محافظ البقاع اعلن قدرة مراكز الايواء في المحافظة على استقبال اعداد النازحين

أعلن محافظ البقاع كمال أبو جوده في بيان أنه "وفقا لآخر التحديثات الصادرة عن غرفة عمليات لجنة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في المحافظة، يمكن استقبال عدد من النازحين في مراكز الإيواء التالية:



معهد الصناعات الغذائية قب الياس: 100 شخص.

مدرسة قب الياس المهنية: 65 شخصا.

معهد جب جنين: 130 شخصا.

معهد المنارة: 110 أشخاص.

معهد إنماء راشيا: 100 شخص.

متوسطة عيحا الرسمية: 100 شخص.

متوسطة بكا الرسمية: 60 شخصا.



كما يمكن الاتصال على الرقمين التاليين لمعرفة التوجيهات".