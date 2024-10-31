شهيد من المسعفين وجريحان في الغارة الإسرائيلية على سيارة إسعاف في زفتا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة أن الغارة الإسرائيلية على آلية تابعة لجمعية الرسالة للاسعاف الصحي في بلدة زفتا أدت إلى استشهاد مسعف وإصابة اثنين آخرين بجروح واحتراق الآلية.



وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 173 شهيدًا وعدد الجرحى إلى 277 جريحًا وعدد الآليات المستهدفة إلى 243.



كررت وزارة الصحة إدانتها مواصلة قوات الاحتلال استهداف الطواقم الاسعافية وتكرر مناشدتها المجتمع الدولي وضع حد لهذا المسلسل من جرائم الحرب المتمادية.