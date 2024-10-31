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٢٨ محضر ضبط في محافظة الشمال أحيلت على القضاء
أمن وقضاء
2024-10-31 | 09:47
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٢٨ محضر ضبط في محافظة الشمال أحيلت على القضاء
تابعت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال جولاتها الرقابية خلال شهر تشرين الاول على مختلف المؤسسات الغذائية من سوبرماركت وافران ومحلات الخضار والحلويات ومؤسسات بيع المحروقات السائلة والغاز ومحلات بيع الفرش والاسفنج للتأكد من الالتزام بقوانين حماية المستهلك وردع التجار من اي محاولة استغلال او احتكار في ظل هذه الظروف الدقيقة.
وشملت الجولات كافة اقضية الشمال: البترون - الكورة -زغرتا - طرابلس وضواحيها - المنية الضنية، بالاضافة الى محافظة عكار.
وتناولت الرقابة الالتزام بنسب الارباح القانونية واعلان الاسعار وصحة تواريخ الصلاحية وعدم رفع الاسعار دون مسوغ قانوني وقواعد السلامة الغذائية.
وكانت الحصيلة تسطير ٢٨ محضر ضبط احيلت على القضاء، وتوزعت كما يلي:
- ١٢ محضر ضبط لتجاوز نسب الارباح.
- ٨ محاضر ضبط لعدم اعلان الاسعار.
- ٢ محاضر ضبط لمخالفة تسعيرة وزارة الطاقة للمحروقات.
- ٢ محاضر ضبط لمخالفة تسعيرة ووزن ربطة الخبز.
- ٢ محاضر ضبط لمخالفة المواصفة القياسية للغذاء.
- ١ محضر ضبط لمخالفة شروط النظافة والصحة العامة.
- ١ محضر ضبط بسبب بيع سلع غير مخصصة للبيع.
كما تم استدعاء اصحاب مزارع دجاج في عكار وموزعين والتحقيق معهم حول رفع اسعار البيض والسبب وتم الزامهم بتخفيض السعر الى ما كان عليه، بالاضافة الى متابعة ملف جرار الغاز الفارغة وجرى مراقبة الفواتير للتأكد من عدم زيادة الاسعار دون مبرر وتم الزام بعض الشركات التي رفعت اسعارها بالتخفيض.
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