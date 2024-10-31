صور تتعرض للغارات... واستهداف فريق للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية (فيديو)

شنّ الطيران المسير الإسرائيلي 3 غارات على مدينة صور، استهدفت فريق للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية.



كما وجرى استهداف فريق الإسعاف الذي حاول إنقاذ فريق الدفاع المدني الذي سبق استهدافه.



كما شُنّت غارة على الدفاع المدني والهيئة الصحية عند الكورنيش البحري الجنوبي.