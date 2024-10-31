مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور مذكرة توقيف وجاهية بحق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بعدما استجوبه لمدة ساعتين.وأفادت المعلومات بأن استجواب سلامة وتوقيفه تم على خلفية إخبار كانت قد تقدمت به مجموعة من المحامين منذ نحو 3 سنوات ويتعلق بشقة استأجرها سلامة في باريس باسم مصرف لبنان وكانت تستخدم من قبل إحدى صديقاته بحسب الإخبار.وقد جرى توقيف سلامة على خلفية الإثراء غير المشروع والإحتيال.وتجدر الإشارة إلى أن شقيق سلامة كان قد أوقف سابقًا أيضًا بهذا الملف.