إزالة الخيم المتبقّية على كورنيش الرملة البيضاء بعد تأمين أماكن إيواء بديلة للنازحين (صور)

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه "بعد إعلام النازحين من لبنانيين ومن جنسيات سورية وفلسطينية وغيرها، أكثر من مرة بإخلاء كورنيش الرملة البيضاء، وتأمين أماكن إيواء لهم، قامت قوّة من قوى الأمن الداخلي بمشاركة دورية من أمن الدولة، بإزالة الخيم المتبقّية على كورنيش الرملة البيضاء من دون حصول أي إشكالات، حيث انتقل اللبنانيون إلى مراكز إيواء في مدينة بيروت، والنازحون الآخرون إلى خارجها".