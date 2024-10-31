أدرعي يوجّه تحذيرا إلى سكان مدينة النبطية

#عاجل ‼️ تحذير عاجل إلى سكان مدينة النبطية: إذا كنتم تتواجدون داخل أو بجوار مبنى يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة عليكم اخلاء المبنى فورًا
🔸يواصل جيش الدفاع مهاجمة مواقع ومنشآت حزب الله في مدينتكم وبالقرب منها.
🔸إذا كنتم تتواجدون داخل أو بجوار مبنى يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة… pic.twitter.com/Hpr938UVAx
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 31, 2024
#عاجل ‼️ تحذير عاجل إلى سكان مدينة النبطية: إذا كنتم تتواجدون داخل أو بجوار مبنى يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة عليكم اخلاء المبنى فورًا
🔸يواصل جيش الدفاع مهاجمة مواقع ومنشآت حزب الله في مدينتكم وبالقرب منها.
🔸إذا كنتم تتواجدون داخل أو بجوار مبنى يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة… pic.twitter.com/Hpr938UVAx