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2867 شهيدا و13047 جريحا منذ بدء العدوان ... إليكم حصيلة يوم أمس
أمن وقضاء
2024-10-31 | 15:44
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2867 شهيدا و13047 جريحا منذ بدء العدوان ... إليكم حصيلة يوم أمس
أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة العامة، بأن غارات العدو الإسرائيلي أمس الاربعاء 30 تشرين الاول 2024، أسفرت عن 45 شهيدا و110 جرحى.
وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى أمس 2867 شهيدا و13047 جريحا.
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