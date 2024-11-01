سلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الطيران الحربي الاسرائيلي، نفّذ سلسلة غارات عنيفة، إستهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في مناطق: الغبيري، الكفاءات، أوتوستراد السيد هادي، محيط مجمع المجتبى، طريق المطار القديم، تحويطة الغدير، الرويس، حارة حريك والمريجة.



وقد خلفت الغارات دمارًا هائلًا في المناطق المستهدفة، حيث سويت عشرات المباني أرضًا، بالإضافة إلى اندلاع حرائق.