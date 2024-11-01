مركز عمليات طوارئ الصحة: 3 شهداء و5 جرحى في غارة على القماطية ليلا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، أن الغارة الإسرائيلية على بلدة القماطية ليلا، أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح.