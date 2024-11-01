أهالي بعلبك يناشدون المعنيين بعد الغارات الاسرائيلية على منازل

ناشد اهالي بعلبك المعنيين التحرك بأسرع وقت جراء غارة اسرائيلية على منازل في بدنايل ويونين في قضاء بعلبك.



وناشد الاهالي للحصول على "جرافات وآليات بديلة لانتشال الجثث في البلدة".