تعميم صورة المفقودة زينب مصطفى الدايخ

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة زينب مصطفى الدايخ (من مواليد عام 2000، لبنانيّة) التي غادرت بتاريخ 30-10-2024، منزلها الكائن في محلّة التبانة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة التبانة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم ٣٨٩٩٩٢ -06، للإدلاء بِما لديهم من معلومات.