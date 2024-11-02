فبرك وبعث رسالة تقضي بإخلاء مبنى في برجا... وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته

تقدّم مواطن لبناني صاحب مكتبة في محلة برجا بادّعاء بتاريخ 24-10-2024، مفاده أنه ورده اتصال هاتفي من رقم مجهول على هاتفه، يطلب منه اخلاء المبنى فوراً زاعماً أنه جيش العدو الاسرائيلي، ما أثار حالة من البلبلة، إضافة إلى نشر الرعب والخوف في نفوس المواطنين المقيمين في المحلة.



وعلى الفور، باشرت قطعات قوى الأمن الداخلي بإجراءاتها للكشف على المبنى المحدّد، ومن خلال الكشف عليه، لم يتبيّن ما يثير الشبهات فيه.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قامت بها شعبة المعلومات حول مصدر الخبر، تبيّن أنه مفبرك والمشتبه به يدعى: ع. خ. (من مواليد عام ١٩٦٧، لبناني).



وبتاريخ 28-10-2024 وبنتيجة المتابعة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة مداهمة في محلة برجا أدت إلى توقيفه، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبالتحقيق معه، اعترف بأنه قام بالاتصال بصاحب العلاقة وإعلامه بوجوب إخلاء مكتبته، وذلك على سبيل المزاح فقط.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأوقف بناء على إشارة القضاء المختص.



وحذّرت هذه المديرية العامة مجددا من الإقدام على فبركة أي معلومات تثير الذعر والهلع بين المواطنين، وخصوصا في ظل الظروف التي تمرّ بها البلاد، مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية المشدّدة بمن يثبت تورّطه بهذه القضايا.