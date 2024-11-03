استغلا نزوح السكان في منطقة صور وجوارها وقاما بأعمال سرقة من داخل منازلهم...

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصين مجهولين بتنفيذ عمليات سرقة من داخل شقق سكنية فى منطقة صور والبلدات المجاورة مستغلين نزوح سكانها بفعل الحرب.



وعلى أثر ذلك، كثفت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الى تحديد هوية أفراد العصابة وهما:



- خ. ض. (مواليد عام 2000، سوري)

- و. ع. ر. (مواليد عام 1983، سوري).



وبتاريخ 30-10-2024، وبعد عملية متابعة دقيقة تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيفهما في بلدة الشهابية/صور، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بالعديد من السرقات ضمن منطقة صور وجوراها ولاسيما في بلدة الشهابية مستغلّين نزوح السكان، وقد صرّحا بوجود كمية كبيرة من المسروقات عبارة عن مصاغ ذهبية وهواتف وساعات وغيرها في منزل الثاني في بلدة برجا، حيث عملت إحدى دوريات الشعبة على مداهمته، وبتفتيشه تم ضبط المسروقات.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء المختص.