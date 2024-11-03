رئيس بلدية أكروم: الطريق التي استهدفت أمس هي الطريق الوحيدة التي تربطنا بالداخل اللبناني

أوضح رئيس بلدية أكروم أن الطريق التي استهدفت أمس هي الطريق الوحيدة التي تربطنا بالداخل اللبناني.وأشار في حديث للـLBCI إلى أن " خط التوتر قد تضرر"، لافتا إلى أننا "تواصلنا مع شركة الكهرباء ووعدتنا بإصلاحه قريبا".