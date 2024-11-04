الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شعبة المعلومات تنفّذ مداهمة في بلدة الصّويري وتوقف عصابة

أمن وقضاء
2024-11-04 | 03:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شعبة المعلومات تنفّذ مداهمة في بلدة الصّويري وتوقف عصابة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
شعبة المعلومات تنفّذ مداهمة في بلدة الصّويري وتوقف عصابة

صدر عـن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التالي:

"بتاريخ 18-09-2024 وفي بلدة الصّويري، دخل مجهولون إلى منزل أحد المواطنين، بواسطة الكسر والخلع، وسرقوا كميّة من المجوهرات من داخله.

على أثر ذلك، باشرت قطعات قوى الأمن الدّاخلي استقصاءاتها وتحريّاتها لتحديد الفاعلين. وبنتيجة المتابعة الاستعلاميّة، توصّلت شعبة المعلومات إلى كشف هويّاتهم، وهم:

م. ف. (من مواليد عام 2007، سوري)
أ. د. (من مواليد عام ۲۰۰۹، لبناني)
أ. ش. (من مواليد عام ۲۰۰۸، لبناني)
ع. ش. (من مواليد عام ٢٠٠٤، سوري)
    بتاريخ 31-10- ۲۰۲٤، نفّذت دوريّات من الشّعبة مداهمة لمكان تواجدهم في بلدة الصّويري، وأوقفتهم جميعًا.

   بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، وأنّهم نفّذوا عمليّة سرقة المجوهرات من داخل منزل أحد المواطنين في بلدة الصّويري بواسطة الكسر والخلع، وقاموا بعدها ببيع المجوهرات المسروقة في سوريا بواسطة المدعوة (ف. أ. من مواليد عام ۱۹۹۳، سورية) التي تم توقيفها أيضًا، واعترفت بما نُسِبَ إليها.

    أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص."
 
 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

المعلومات

تنفّذ

مداهمة

الصّويري

وتوقف

عصابة

LBCI التالي
مولوي: التحقيقات جارية بشأن ما حدث في منطقة البترون وسيتم توجيه أسئلة لليونيفيل
الصليب الأحمر داخل الخيام... مجزرة إسرائيلية تحت الأنقاض
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-09-17

عصابة ترويج مخدّرات وتزوير عملات أجنبية وهويات في الشمال في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
أمن وقضاء
2024-09-15

مداهمة في محلّة المعمورة لشعبة المعلومات... وتوقيف مطلوب للقضاء

LBCI
أمن وقضاء
2024-08-26

شعبة المعلومات تلاحق سارقي الدراجات الآلية وتوقف اثنين بالجرم المشهود في وسط بيروت

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-03

بالصورة - هذا ما ضبطته شعبة المعلومات من داخل الشاليه التي كان يسكن فيها عماد أمهز في البترون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:43

مكتب مكافحة المخدرات أوقف شخصين أحدهما يزرع الماريجوانا داخل خيمة في محيط منزله والثاني يمده بالإرشادات الزراعية

LBCI
أمن وقضاء
06:40

مولوي: التحقيقات جارية بشأن ما حدث في منطقة البترون وسيتم توجيه أسئلة لليونيفيل

LBCI
أمن وقضاء
13:43

الصليب الأحمر داخل الخيام... مجزرة إسرائيلية تحت الأنقاض

LBCI
أمن وقضاء
13:41

خصوصية العملية الإسرائيلية في البترون مؤشر أمني على أن الصيد ثمين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-10-16

مشاهد الدمار الذي خلّفته الغارات ليلاً على كفرجوز - النبطية (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
02:33

الوكالة الوطنية للاعلام: اعتصام أمام مدرسة خريبة الجندي - عكار احتجاجًا على نقل الطلاب إلى مدارس أخرى بدوام مسائي

LBCI
فنّ
06:03

ترك بصمة كبيرة في عالم الفن... وفاة أيقونة الموسيقى الأميركية كوينسي جونز

LBCI
آخر الأخبار
08:51

هآرتس: التقديرات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن إيران جاهزة للرد لكن توقيته لم يتضح بعد و من المفترض أن يضمن الانتشار الإسرائيلي الأميركي نجاحا نسبيا في اعتراض الهجوم الإيراني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:40

جولة على مراكز الإيواء في زغرتا... وهذه أحوال النازحين في المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
08:33

مشاهد الدمار في صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:59

سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية في السراي الحكومي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية والمعاهد...اليكم الوضع في اليوم الأول

LBCI
أخبار لبنان
07:18

ياسين للـLBCI: المساعدات الاغاثية والغذائية التي وصلتنا حتى اليوم توزاي 10 الاف طنٍ

LBCI
أخبار لبنان
07:14

الحلبي: انطلاقة تدريجية للعام الدراسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:11

افتتاح قسم من المستشفى التركي لمعالجة الحروق في صيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:59

في النبطية ...الدمار لم يستثن لا جامعاً ولا مدرسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:46

الأوضاع في صيدا وبعض القرى الحدودية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:28

أدرعي: أفراد الوحدة 13 للكوماندوز البحريّ يقضون على عناصر “حزب الله” ويدمرون مجمع قتال في جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:30

هذا ما كشفته إسرائيل عن عملية إختطاف عماد أمهز

LBCI
أخبار لبنان
12:44

أدرعي: قضينا على ذي خبرة خاصة في الوحدة الجوية لـ”حزب الله” (127) كان يهم بتطوير مسيرات وإطلاقها

LBCI
خبر عاجل
11:57

الجيش الإسرائيلي: قوات وحدة "إيغوز" ألقت القبض على ناشط في البنية التحتية الإيرانية داخل الأراضي السورية

LBCI
خبر عاجل
11:25

نتنياهو من الحدود اللبنانية: مع أو بدون إتفاق المفتاح لعودة سكاننا في الشمال بسلام إلى منازلهم هو إبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني وضرب أي محاولة منه لإعادة التسلح والرد بحزم على أي عمل يستهدفنا

LBCI
أخبار لبنان
10:59

الحلبي: المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية تفتح أبوابها غدًا أمام المعلمين الذين اختاروا التعليم حضوريًا

LBCI
أمن وقضاء
13:41

خصوصية العملية الإسرائيلية في البترون مؤشر أمني على أن الصيد ثمين

LBCI
صحف اليوم
00:49

اوساط حليفة لحزب الله لـ"الجمهورية": فيديو منشأة عماد 5 انطوى في محتواه وتوقيته على رسائل عدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More