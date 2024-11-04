مولوي: التحقيقات جارية بشأن ما حدث في منطقة البترون وسيتم توجيه أسئلة لليونيفيل

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي ان "الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة ممنوعة وقوى الأمن الداخلي ستقوم بإزالة التعديات على باقي الأملاك الخاصة مع تأمين كرامة النازح".



وقال في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي "لم تحدث سوى إشكالات بسيطة منذ بدء أزمة النزوح في لبنان وهناك تعاون وتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لمعالجة أزمة النزوح".



واضاف ان "التحقيقات جارية بشأن ما حدث في منطقة البترون وسيتم توجيه أسئلة لليونيفيل".