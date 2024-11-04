اجراءات وتدابير لضمان حسن سير العمل في مطار بيروت

قيّم وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال الاسابيع الماضية، لا سيما في ما يتعلق بتسيير رحلات الركاب والشحن.



وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه حميه في قاعة الاجتماعات العامة في المديرية العامة للطيران المدني في مبنى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، في حضور المدير العام للطيران المدني فادي الحسن ورؤساء بعض المصالح في المديرية ومدراء الشركات المنضوية ضمن شركة "طيران الشرق الاوسط" وضباط من جهاز أمن المطار وممثل عن مصلحة جمارك المطار.



واتخذ المجتمعون إجراءات وتدابير لضمان حسن سير العمل في المطار في ظل العدوان الاسرائيلي على لبنان.