الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اجراءات وتدابير لضمان حسن سير العمل في مطار بيروت
أمن وقضاء
2024-11-04 | 09:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
اجراءات وتدابير لضمان حسن سير العمل في مطار بيروت
قيّم وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال الاسابيع الماضية، لا سيما في ما يتعلق بتسيير رحلات الركاب والشحن.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه حميه في قاعة الاجتماعات العامة في المديرية العامة للطيران المدني في مبنى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، في حضور المدير العام للطيران المدني فادي الحسن ورؤساء بعض المصالح في المديرية ومدراء الشركات المنضوية ضمن شركة "طيران الشرق الاوسط" وضباط من جهاز أمن المطار وممثل عن مصلحة جمارك المطار.
واتخذ المجتمعون إجراءات وتدابير لضمان حسن سير العمل في المطار في ظل العدوان الاسرائيلي على لبنان.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
وتدابير
لضمان
العمل
بيروت
التالي
شعبة المعلومات تنفّذ مداهمة في بلدة الصّويري وتوقف عصابة
الصليب الأحمر داخل الخيام... مجزرة إسرائيلية تحت الأنقاض
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-10-21
مولوي: لاتخاذ اجراءات وتدابير ضرورية وسريعة لضمان امن المناطق والنازحين ومعالجة اي إمكانية لوقوع أي تطور أمني
آخر الأخبار
2024-10-21
مولوي: لاتخاذ اجراءات وتدابير ضرورية وسريعة لضمان امن المناطق والنازحين ومعالجة اي إمكانية لوقوع أي تطور أمني
0
أخبار لبنان
11:02
إدارة الكوارث في بيروت: العمل على تجهيز مركز إيواء في مدينة كميل شمعون الرياضية لنقل النازحين
أخبار لبنان
11:02
إدارة الكوارث في بيروت: العمل على تجهيز مركز إيواء في مدينة كميل شمعون الرياضية لنقل النازحين
0
خبر عاجل
2024-11-03
استمراراً للجسر الجوي الإغاثي السعودي... وصول طائرة مساعدات جديدة الى مطار بيروت
خبر عاجل
2024-11-03
استمراراً للجسر الجوي الإغاثي السعودي... وصول طائرة مساعدات جديدة الى مطار بيروت
0
أخبار دولية
2024-11-01
إستمرارًا للجهود الدولية لمساعدة لبنان... طائرات مساعدات وصلت إلى مطار بيروت
أخبار دولية
2024-11-01
إستمرارًا للجهود الدولية لمساعدة لبنان... طائرات مساعدات وصلت إلى مطار بيروت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:04
مصلحة الإقتصاد جنوبًا: 4 محاضر ضبط بحق مخالفين في كفرجرة عبرا وصيدا
أمن وقضاء
11:04
مصلحة الإقتصاد جنوبًا: 4 محاضر ضبط بحق مخالفين في كفرجرة عبرا وصيدا
0
أمن وقضاء
08:43
مكتب مكافحة المخدرات أوقف شخصين أحدهما يزرع الماريجوانا داخل خيمة في محيط منزله والثاني يمده بالإرشادات الزراعية
أمن وقضاء
08:43
مكتب مكافحة المخدرات أوقف شخصين أحدهما يزرع الماريجوانا داخل خيمة في محيط منزله والثاني يمده بالإرشادات الزراعية
0
أمن وقضاء
06:40
مولوي: التحقيقات جارية بشأن ما حدث في منطقة البترون وسيتم توجيه أسئلة لليونيفيل
أمن وقضاء
06:40
مولوي: التحقيقات جارية بشأن ما حدث في منطقة البترون وسيتم توجيه أسئلة لليونيفيل
0
أمن وقضاء
03:40
شعبة المعلومات تنفّذ مداهمة في بلدة الصّويري وتوقف عصابة
أمن وقضاء
03:40
شعبة المعلومات تنفّذ مداهمة في بلدة الصّويري وتوقف عصابة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:35
القناة ١٢ الإسرائيلية: تقرير للجيش يؤكد أن حماس إستهدفت جنودًا إسرائيليين بهجوم سيبراني لمدة عامين قبل 7 تشرين الأول واخترقت هواتفهم وجمعت معلومات حساسة
آخر الأخبار
13:35
القناة ١٢ الإسرائيلية: تقرير للجيش يؤكد أن حماس إستهدفت جنودًا إسرائيليين بهجوم سيبراني لمدة عامين قبل 7 تشرين الأول واخترقت هواتفهم وجمعت معلومات حساسة
0
أخبار لبنان
2024-10-23
جولة على سنتر الساحل التجاري ... وهذا ما تبين بعد كلام أدرعي (فيديو)
أخبار لبنان
2024-10-23
جولة على سنتر الساحل التجاري ... وهذا ما تبين بعد كلام أدرعي (فيديو)
0
أخبار لبنان
2024-10-29
قراران لوزارة التربية حول أعمال تسجيل التلامذة في المؤسسات الرسمية وتمديد ولاية لجان الأهل
أخبار لبنان
2024-10-29
قراران لوزارة التربية حول أعمال تسجيل التلامذة في المؤسسات الرسمية وتمديد ولاية لجان الأهل
0
فنّ
06:03
ترك بصمة كبيرة في عالم الفن... وفاة أيقونة الموسيقى الأميركية كوينسي جونز
فنّ
06:03
ترك بصمة كبيرة في عالم الفن... وفاة أيقونة الموسيقى الأميركية كوينسي جونز
بالفيديو
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:54
مقدمة النشرة المسائية 04-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:54
مقدمة النشرة المسائية 04-11-2024
0
أخبار لبنان
08:40
جولة على مراكز الإيواء في زغرتا... وهذه أحوال النازحين في المنطقة
أخبار لبنان
08:40
جولة على مراكز الإيواء في زغرتا... وهذه أحوال النازحين في المنطقة
0
أخبار لبنان
08:33
مشاهد الدمار في صور
أخبار لبنان
08:33
مشاهد الدمار في صور
0
تقارير نشرة الاخبار
07:59
سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية في السراي الحكومي
تقارير نشرة الاخبار
07:59
سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية في السراي الحكومي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية والمعاهد...اليكم الوضع في اليوم الأول
تقارير نشرة الاخبار
07:54
انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية والمعاهد...اليكم الوضع في اليوم الأول
0
أخبار لبنان
07:18
ياسين للـLBCI: المساعدات الاغاثية والغذائية التي وصلتنا حتى اليوم توازي 10 الاف طنٍ
أخبار لبنان
07:18
ياسين للـLBCI: المساعدات الاغاثية والغذائية التي وصلتنا حتى اليوم توازي 10 الاف طنٍ
0
أخبار لبنان
07:14
الحلبي: انطلاقة تدريجية للعام الدراسي
أخبار لبنان
07:14
الحلبي: انطلاقة تدريجية للعام الدراسي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:11
افتتاح قسم من المستشفى التركي لمعالجة الحروق في صيدا
تقارير نشرة الاخبار
07:11
افتتاح قسم من المستشفى التركي لمعالجة الحروق في صيدا
0
تقارير نشرة الاخبار
06:59
في النبطية ...الدمار لم يستثن لا جامعاً ولا مدرسة
تقارير نشرة الاخبار
06:59
في النبطية ...الدمار لم يستثن لا جامعاً ولا مدرسة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحف اليوم
00:49
اوساط حليفة لحزب الله لـ"الجمهورية": فيديو منشأة عماد 5 انطوى في محتواه وتوقيته على رسائل عدة
صحف اليوم
00:49
اوساط حليفة لحزب الله لـ"الجمهورية": فيديو منشأة عماد 5 انطوى في محتواه وتوقيته على رسائل عدة
2
خبر عاجل
13:08
إد غابريال للـLBCI: جلست مع هاريس وتحدثنا مطولًا وهناك خطة في ما يتعلق بلبنان وهي تطبيق القرارات الدولية والعمل على الوصول إلى وقف إطلاق نار وانتخاب رئيس وهاريس داعمة للجيش اللبناني والخطة المطروحة تحتاج لملايين الدولارات وهي مستعدة لتأمينها للجيش
خبر عاجل
13:08
إد غابريال للـLBCI: جلست مع هاريس وتحدثنا مطولًا وهناك خطة في ما يتعلق بلبنان وهي تطبيق القرارات الدولية والعمل على الوصول إلى وقف إطلاق نار وانتخاب رئيس وهاريس داعمة للجيش اللبناني والخطة المطروحة تحتاج لملايين الدولارات وهي مستعدة لتأمينها للجيش
3
خبر عاجل
01:35
مقتل عنصرين من الحرس الثوري جراء تحطم طائرة صغيرة في جنوب شرق إيران
خبر عاجل
01:35
مقتل عنصرين من الحرس الثوري جراء تحطم طائرة صغيرة في جنوب شرق إيران
4
فنّ
15:10
فارس اسكندر: مش بالغلط ضابط البحرية انخطف وبلحظة طيش !؟
فنّ
15:10
فارس اسكندر: مش بالغلط ضابط البحرية انخطف وبلحظة طيش !؟
5
آخر الأخبار
16:40
وول ستريت جورنال عن مسؤولين: إيران أبلغت دبلوماسيين أنّ جيشها سيشارك في الرد على إسرائيل
آخر الأخبار
16:40
وول ستريت جورنال عن مسؤولين: إيران أبلغت دبلوماسيين أنّ جيشها سيشارك في الرد على إسرائيل
6
أخبار لبنان
13:01
أدرعي: هاجمنا بنى تحتية ومصالح تابعة لركن الاستخبارات التابع لحزب الله في دمشق
أخبار لبنان
13:01
أدرعي: هاجمنا بنى تحتية ومصالح تابعة لركن الاستخبارات التابع لحزب الله في دمشق
7
آخر الأخبار
15:59
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: الهجوم الإيرانيّ المرتقب لن يؤثّر على المحادثات للتوصل إلى تسوية في لبنان
آخر الأخبار
15:59
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: الهجوم الإيرانيّ المرتقب لن يؤثّر على المحادثات للتوصل إلى تسوية في لبنان
8
أخبار دولية
17:10
محكمة إسرائيلية تكشف عن أنّ مساعدًا لنتانياهو مشتبه به بتسريب وثائق سرية
أخبار دولية
17:10
محكمة إسرائيلية تكشف عن أنّ مساعدًا لنتانياهو مشتبه به بتسريب وثائق سرية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More