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مصلحة الإقتصاد جنوبًا: 4 محاضر ضبط بحق مخالفين في كفرجرة عبرا وصيدا

أمن وقضاء
2024-11-04 | 11:04
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مصلحة الإقتصاد جنوبًا: 4 محاضر ضبط بحق مخالفين في كفرجرة عبرا وصيدا
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مصلحة الإقتصاد جنوبًا: 4 محاضر ضبط بحق مخالفين في كفرجرة عبرا وصيدا

سطرت فرق مصلحة الاقتصاد في الجنوب اربعة محاضر ضبط  بنتيجة متابعتها لشكاوى المواطنين حيث سجلت مخالفات بحق مولدين في كفرجرة وعبرا لعدم التزام الاول بالتسعيرة الرسمية للكيلواط واعطاء فواتير وهمية للزبائن، والثاني لمخالفته تسعيرة وزارة الطاقة، فيما سجلت مخالفتين لمطعمين في صيدا بعد ان جاءت نتائج عينة الشاورما غير مطابقة للمعايير الصحية المطلوبة، واخر للدجاج في عبرا اثبتت عينة فحص مخلل الكبيس الذي يستخدمه غير مطابقة للمواصفات.

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الإقتصاد

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محاضر

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وصيدا

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