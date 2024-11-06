الجيش: توقيف مواطنَين في منطقتَي بشامون وبرج البراجنة

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة بشامون بتاريخ 5/ 11 / 2024، المواطن (ح.ز.) لإقدامه على تأليف عصابة مسلحة وافتعال إشكالات وتهديد المواطنين بقوة السلاح، والتجوّل مع آخرين في مواكب مسلحة بهدف ترويع سكان المنطقة، كما أنه مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لإطلاقه النار، وقد ضُبطت داخل منزله أسلحة وذخائر حربية.



وكذلك أوقفت دورية أخرى في منطقة برج البراجنة المواطن (م.ص.) لإقدامه على تعاطي المخدرات وارتكابه أعمال سرقة وسلب بقوة السلاح وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لإطلاقه النار وتنفيذه عمليات سرقة.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.