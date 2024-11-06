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قضية فقدان الاتصال بأربعة مسنين في بلدة ميس الجبل تتفاعل...
أمن وقضاء
2024-11-06 | 07:05
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قضية فقدان الاتصال بأربعة مسنين في بلدة ميس الجبل تتفاعل...
تتفاعل قضية فقدان الاتصال بأربعة مسنين في بلدة ميس الجبل، في ظل التطورات الجنوبية وفيما يستمر القصف الاسرائيلي والغارات والاشتباكات على محور مارون الراس يارون عين ابل في اتجاه بنت جبيل.
ومع توسع الحرب واشتداد الاعتداءات الاسرائيلي قبل شهر تقريبا، فقد الاتصال بأربعة مسنين يعيشون في منازل مختلفة في البلدة وكانوا رفضوا على مدى عام الخروج من البلدة.
وأجرى فعاليات البلدة والجيش اللبناني اتصالات مع اليونيفيل ومنظمات انسانية. ولم تترجم المساعي حتى الآن على الأرض في بلدة شهدت قصفا عنيفا وتشهد تفخيخا وتفجيرا سلسلة مبان ومنازل.
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