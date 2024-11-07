أمن الدولة في النبطيّة توقف عصابة سرقة

شُكّلت عصابة ضمن منطقة النبطيّة، قام أفرادها بسرقة عدّة منازل في بلدتَي زبدين وشوكين وجوارهما، بعد نزوح سكّان النبطيّة من جرّاء العدوان الإسرائيليّ.



وتوافرت لدى مديريّة النبطيّة الإقليميّة في أمن الدولة معلومات عن قيام ثلاثة أشخاص لبنانيّين بعمليّات السرقة هذه.



فتوجّهت دوريّة إستعلاميّة من مديريّة النبطيّة الاقليميّة وعملت على توقيف كلّ من المدعوّ (ر.ق) والمدعوّ (ب.ق) والمدعوّ (ي.م)، وتمّ ضبط كميّة كبيرة من المسروقات بعد أخذ إشارة القضاء المختصّ.