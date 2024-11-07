غادرت ولم تعُد... تعميم صورة الفقودة فريال جمعة الجابري

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة، فريال جمعة الجابري (مواليد عام 1999، سوريّة)، التي غادرت بتاريخ 02/11/2024 منزلها الكائن في بلدة بياقوت- حي العقبة إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



وطلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة انطلياس في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 713518-04، للإدلاء بِما لديهم من معلومات.