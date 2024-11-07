الجيش: الغارة عند حاجز الاولي بصيدا أدت إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة ٣ عسكريين و٤ من الوحدة الماليزية باليونيفيل

أفادت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، بأن "العدو الإسرائيلي استهدف سيارة أثناء مرورها عند حاجز الأولي - صيدا ما أدى إلى استشهاد ٣ مواطنين كانوا بداخلها، إضافة إلى إصابة ٣ عسكريين من عناصر الحاجز و٤ من عناصر الوحدة الماليزية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل، وذلك أثناء مرور آليات تابعة للوحدة عند الحاجز المذكور".