حملة امنية لضبط مخالفات الدراجات النارية لمكافحة الجرائم والاشكالات

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي- شعبة العلاقات العامة أنه في إطار السعي المستمر التي تقوم به لحماية المواطنين وضمان الأمن والاستقرار، ومع تزايد نسبة الإشكالات والجرائم في الفترة الأخيرة خصوصا التي تنفذ بواسطة الدراجات النارية، ستقوم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإطلاق حملة أمنية في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من يوم الإثنين الواقع في 11 تشرين الثاني 2024، لضبط مخالفات الدراجات النارية.



وسيتم تنفيذ هذه الحملة يوميًا خلال الفترة المسائية، وذلك بغية الحد من هذه الجرائم والاشكالات.