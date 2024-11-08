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اليونيفيل: الحوادث مع الاسرائيليين تتعلق بأفعال متعمدة ومباشرة من جانب الجيش الإسرائيلي

أمن وقضاء
2024-11-08 | 10:40
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اليونيفيل: الحوادث مع الاسرائيليين تتعلق بأفعال متعمدة ومباشرة من جانب الجيش الإسرائيلي
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اليونيفيل: الحوادث مع الاسرائيليين تتعلق بأفعال متعمدة ومباشرة من جانب الجيش الإسرائيلي

افادت قوات اليونيفيل بأن "حفارتين وجرافة للجيش الإسرائيلي اقدمت يوم أمس على تدمير جزء من سياج وهيكل خرساني في موقع تابع لليونيفيل في رأس الناقورة، ورداً على احتجاجنا العاجل، نفى الجيش الإسرائيلي القيام بأي نشاط داخل موقع اليونيفيل".
 
ورأت اليونيفيل في بيان أن "التدمير المتعمد والمباشر من قبل الجيش الإسرائيلي لممتلكات واضحة المعالم تابعة لليونيفيل يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرار 1701". 

وذكّرت مجدداً "الجيش الإسرائيلي وجميع الاطراف بالتزامها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات".
 
وتابعت:" منذ 30 أيلول، طلب الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر مغادرة جنود حفظ السلام مواقعهم بالقرب من الخط الأزرق "من أجل سلامتهم"، وحادثة الأمس، مثلها كمثل سبع حوادث مماثلة أخرى، لا تتعلق بوقوع قوات حفظ السلام في مرمى النيران المتبادلة، بل تتعلق بأفعال متعمدة ومباشرة من جانب الجيش الإسرائيلي".
 
ولفتت اليونيفيل بقلق "الى تدمير وإزالة برميلين من البراميل الزرقاء التي تمثل خط الانسحاب الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل (الخط الأزرق) هذا الأسبوع، وقد شاهد جنود حفظ السلام الجيش الإسرائيلي وهو يزيل أحد البراميل بشكل مباشر".
 
وأكدت القوات أن "على الرغم من الضغوط غير المقبولة التي تمارس على البعثة من خلال قنوات مختلفة، فإن جنود حفظ السلام سيواصلون القيام بمهام المراقبة والإبلاغ المنوطة بهم بموجب القرار 1701".

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