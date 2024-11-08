أدرعي: إنذار إلى سكان الضاحية الجنوبية

وجّه المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي إنذارا "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:



-حارة حريك

-برج البراجنة".