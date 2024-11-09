وصول طائرة من دولة هنغاريا تحمل مساعدات إنسانية

أعلنت قيادة الجيش أنه "بتاريخ 9/11/2024، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة تحمل مساعدات إنسانية مقدمة هبة من دولة هنغاريا. وجرى تسلم الهبة بحضور قائد القوات البرية الهنغارية Brigadier General Balázs Szloszjár وممثل العماد قائد الجيش والملحق العسكري الهنغاري.