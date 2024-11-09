مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم المساعدات للعائلات النازحة

يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في لبنان بتقديم مساعداته الاغاثية المرسلة عبر الجسر الجوي الإغاثي على العائلات النازحة من محافظة الجنوب والبقاع حيث وزعت في كل من قضاء زحلة و حاصبيا.



وشملت المساعدات المقدمة ما يقارب 408 عائلات واستفادة أكثر من 2000 فرد لتلبية احتياجاتهم الأساسية.



وفي سياق متصل واستمرارًا للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، وصلت اليوم الطائرة الواحدة والعشرون إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وعلى متنها حزمة من المساعدات الإغاثية تتضمن مواد غذائية و ايوائية.