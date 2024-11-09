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طوارىء الصحة: 20 شهيدًا و14 جريحًا في حصيلة أولية للغارات على بعلبك الهرمل

أعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارات الإسرائيلية على بعلبك الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى التالي:

- الكنيسة: أحد عشر شهيدًا

- حدث بعلبك: خمسة شهداء وستة جرحى

- الجمالية: شهيدان وستة جرحى

- النبي شيت: شهيدان

- مجدلون: جريحان.