جمعية كشافة الرسالة الإسلامية نعت 6 شهداء من مسعفيها

نعت جمعية كشافة الرسالة الإسلامية في بيان "الشهيد القائد المسعف عمران حسين غانم مواليد دير قانون رأس العين، والشهيد المسعف حسين علي اسماعيل مواليد دير قانون رأس العين، والشهيد المسعف رحيم محمود مدني مواليد دير قانون رأس العين، والشهيد المسعف مصطفى رحيم مدني مواليد دير قانون رأس العين، والشهيد المسعف يوسف علي سقلاوي مواليد دير قانون رأس العين، والشهيد المسعف محمد حسن سقلاوي مواليد دير قانون رأس العين، الذين استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني دفاعًا عن لبنان والجنوب".