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طوارىء الصحة: ثمانية شهداء في حصيلة محدثة للغارات على دير قانون راس العين في قضاء صور

أعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة محدثة للغارات الإسرائيلية على دير قانون رأس العين قضاء صور والتي استهدفت نقاط تجمع مسعفين وأدت إلى التالي:

- استشهاد ستة مسعفين من جمعية كشافة الرسالة الاسلامية

- استشهاد مسعف من جمعية الهيئة الصحية الإسلامية

- شهيد مدني

- إصابة اثني عشر شخصًا بجروح.

