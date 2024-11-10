عدد من الشهداء اثر زنار من الغارات العنيفة على البقاع الغربي

شهد البقاع الغربي زناراً من الغارات العنيفة جداً والثقيلة، ما ادى الى استشهاد عدد من الاشخاص في لبايا وشخص في سحمر و3 اشخاص في مشغرة، اضافة الى وقوع عدد من الاصابات.



وقد استخدم العدو الإسرائيلي الصواريخ الفراغية الثقيلة على بلدات لبايا بـ3 غارات وسحمر بـ4 غارات ومشغرة بغارتين.