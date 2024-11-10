ارتفاع عدد شهداء بلدة ديرقانون راس العين إلى 15

ارتفع عدد الشهداء في بلدة ديرقانون راس العين إلى 15، بعد انتشال 7 اشخاص من تحت الانقاض.



وكانت تعرضت البلدة لعدد من الغارات الاسرائيلية ليلا التي استهدفت عدة منازل في ساحة البلدة.