تعميم صورة المفقودة القاصر ريان السبع

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر، ريان محمد السبع (من مواليد عام 2007، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ اليوم 10-11-2024 منزل ذويها الكائن في بعورتة – قضاء عاليه.



وطلبت من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة قبرشمول في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 410142-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.