3189 شهيدًا و14078 جريحًا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 53 شهيدًا و99 جريحًا

أصدر مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وأعلن فيه أن الغارات الإسرائيلية ليوم أمس السبت 9 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 53 شهيدًا و99 جريحًا.



وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3189 شهيدًا و14078 جريحًا.