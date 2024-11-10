الجيش الإسرائيلي: القضاء على قائد مدفعية منطقة بليدا في حزب الله

#فيديو 🔻 القضاء على قائد مدفعية منطقة بليدا في حزب الله
🔸تواصل وحدة 869 لجمع المعلومات التابعة للفرقة 91 بجمع معلومات استخباراتية من الميدان ومراقبة مواقع وعناصر ارهابية حيث تمكنت قوات جيش الدفاع حتى الآن بفضل هذه الجهود تدمير عشرات البنى التحتية الارهابية وبنى ارهابية تحت… pic.twitter.com/V5aLmVjACg
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 10, 2024
#فيديو 🔻 القضاء على قائد مدفعية منطقة بليدا في حزب الله
🔸تواصل وحدة 869 لجمع المعلومات التابعة للفرقة 91 بجمع معلومات استخباراتية من الميدان ومراقبة مواقع وعناصر ارهابية حيث تمكنت قوات جيش الدفاع حتى الآن بفضل هذه الجهود تدمير عشرات البنى التحتية الارهابية وبنى ارهابية تحت… pic.twitter.com/V5aLmVjACg