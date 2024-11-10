#فيديو 🔻 القضاء على قائد مدفعية منطقة بليدا في حزب الله



🔸تواصل وحدة 869 لجمع المعلومات التابعة للفرقة 91 بجمع معلومات استخباراتية من الميدان ومراقبة مواقع وعناصر ارهابية حيث تمكنت قوات جيش الدفاع حتى الآن بفضل هذه الجهود تدمير عشرات البنى التحتية الارهابية وبنى ارهابية تحت… pic.twitter.com/V5aLmVjACg — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 10, 2024

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي "القضاء على قائد مدفعية منطقة بليدا في حزب الله."وأشار إلى أن "وحدة 869 لجمع المعلومات التابعة للفرقة 91 تواصل جمع معلومات استخباراتية من الميدان ومراقبة مواقع وعناصر ارهابية حيث تمكنت قوات جيش الدفاع حتى الآن بفضل هذه الجهود من تدمير عشرات البنى التحتية الارهابية وبنى ارهابية تحت الأرض ومنصات إطلاق قذائف صاروخية ومباني عسكرية بالإضافة إلى القضاء على العديد من المخربين."وقال: "في عملية استهداف دقيقة رصدت مراقبات الوحدة عنصرًا شغل منصب مسؤول المدفعية في حزب الله في منطقة بليدا وهو ينفذ عملية إطلاق قذيفة مضادة للدروع باتجاه الأراضي الإسرائيلية حيث تم تصفية العنصر داخل إحدى المقرات الرئيسية لحزب الله في المنطقة."