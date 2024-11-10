جريحان في حادث سير على أوتوستراد كفرحزير - الكورة

أدى حادث بين سيارتين على اوتستراد عام كفرحزير - الكورة، نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة، إلى سقوط جريحين.



وقد تولت فرق الصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني انتشال الجريحين مستعينة بمعدات "هيدروليك"، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.