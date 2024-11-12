تسطير محضري ضبط بحق أفران في صيدا خالفت الأوزان الرسمية لربطة الخبز

تابعت فرق مصلحة الاقتصاد في محافظة الجنوب جولاتها في اطار حماية سلامة وامن المستهلك الغذائي والصحي، حيث كشفت على افران الخبز في مدينة صيدا، وسطرت محضري ضبط بحق الافران التي خالفت الاوزان الرسمية لربطة الخبز الصادرة عن وزارة الاقتصاد.