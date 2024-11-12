"مركز الملك سلمان للإغاثة" وزع كسوة الشتاء على 650 طفلًا من النازحين السوريين والمضيفين في طرابلس

يواصل "مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية"، بالتعاون مع جمعية "الايادي البيضاء"، تنفيذ مشروع "كنف 3" للعام 2024 في مدينة طرابلس، ويشمل توزيع ملابس شتوية على المستفيدين من الاطفال الايتام وذوي الحاجات الخاصة، فتم توزيع هذه الكسوة داخل أحد المحال المتخصصة ببيع الألبسة المتعاونة مع المركز، حيث استفاد 650 طفلًا من النازحين السوريين والمجتمع المضيف القاطنين في محافظة طرابلس.



