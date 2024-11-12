تضرر شبكات التوتر العالي وانقطاع للكهرباء عن عدة بلدات اثر غارة جون

أدت الغارة على بلدة جون الى تضرر شبكات التوتر العالي والمتوسط التابعة لمعامل الطاقة الكهرومائية العائدة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وخروج معمل جون (شارل حلو) عن الخدمة موقتاً.



وباشرت الفرق الفنية في المصلحة أشغال إعادة ربط المعامل وتشغيل معمل جون، علماً ان الخط رقم ٢ الذي يغذي منطقة الشوف قد تضرر مباشرة ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن البلدات المغذاة من هذا الخط الى حين قيام مؤسسة كهرباء لبنان بأشغال اصلاح الخط، فور توفر الشروط الأمنية.