لاكروا يلتقي برئيس بعثة اليونيفيل واطلع على التصعيد الحالي

التقى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا برئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو، حيث أطلعه رئيس بعثة اليونيفيل على التصعيد الحالي منذ زيارته الأخيرة في الصيف، وعلى العمل الذي يواصل حفظة السلام القيام به لمراقبة الانتهاكات والإبلاغ عنها ودعم المدنيين.



ولاحقاً، التقى برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي للتأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 وخفض التصعيد.



وكان لاكروا وصل اليوم إلى لبنان في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، حيث سيزور منطقة عمليات اليونيفيل في الجنوب للتعبير عن تضامنه مع حفظة السلام. كما سيلتقي بمسؤولين سياسيين وعسكريين ودبلوماسيين في بيروت.