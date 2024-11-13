سلسلة غارات فجرا على الضاحية الجنوبية

شن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات فجر اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مناطق حارة حريك، وبئر العبد، والليلكي والغبيري.



واستهدف الطيران الحربي الاسرائيلي مركز دار الحوراء الطبي في حارة حريك بغارات عدّة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.