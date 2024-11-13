مصلحة الإقتصاد في الشمال سطرت محاضر ضبط بحق مكتبات في طرابلس

ضبطت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال بمؤازرة امن الدولة في عدد من المكتبات في طرابلس كتبًا دراسية غير مخصصة للبيع مقدمة "مجانًا" من احدى المنظمات الدولية.



وسطر مراقبو المصلحة محاضر ضبط بحق اصحاب المكتبات المخالفة، كما قاموا بحجز جميع الكتب واعلام النيابة العامة لاجراء المقتضى.