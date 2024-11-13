الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بلدية جونيه: مستمرون بتوقيف السيارات والآليات المخالفة

أمن وقضاء
2024-11-13 | 05:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بلدية جونيه: مستمرون بتوقيف السيارات والآليات المخالفة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بلدية جونيه: مستمرون بتوقيف السيارات والآليات المخالفة

أصدرت بلدية جونيه تعميمًا حول الآليات والسيارات والدراجات النارية المخالفة ضمن النطاق البلدي، جاء فيه: "تعلمكم بلدية جونيه أنها ومنذ اعوام عملت بواسطة الشرطة والحرس الليلي وبشكل يومي وعلى مدار الساعة إلى مطاردة وتوقيف المخالفين بخاصة لجهة السرقة والنشل التي بمعظمها كانت تحصل بحجة جمع الخردة أو بوسائل نقل من دراجات نارية وسيارات غير مسجلة. وللأسف كانت حجة المخالفين ومن يتوسط لهم ان ادارة تسجيل السيارات والآليات مقفلة. أما اليوم، وبعد أن عاودت إدارة تسجيل السيارات عملها في كل مراكزها، نطلب من جميع المواطنين في جونيه الأفراد والشركات والمؤسسات والسكان والزوار والمارين ضرورة تنفيذ الأنظمة والقوانين تحت طائلة حجز الآليات أو السيارات أو الدراجات النارية المخالفة لحين تسجيلها أصولًا وإستيفاء الغرامات بمحاضر الضبط المنصوص عنها قانونًا، أو التي يقرر القضاء تركها. لذلك، نعلمكم أننا سنستمر في توقيف الآليات والسيارات والدراجات النارية المخالفة، إضافةً إلى ذلك نحذر جميع السائقين ما لم يكونوا مالكين ضرورة حيازة وكالة صالحة، ونحذر غير اللبنانيين ضرورة حيازة أوراقهم القانونية، أي إقامة صالحة وإجازة قيادة على الأراضي اللبنانية".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

جونيه:

مستمرون

بتوقيف

السيارات

والآليات

المخالفة

LBCI التالي
بلدية صور وكهرباء لبنان تابعتا إصلاح الاعطال على الشبكة جراء الغارات المعادية المتتالية على المدينة
مصلحة الإقتصاد في الشمال سطرت محاضر ضبط بحق مكتبات في طرابلس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-10-30

بلدية عاريا وبلدية الكحالة: نستنكر استخدام الطرق الدولية والآليات المدنية لانتقال المسلحين ونقل الاسلحة والذخائر

LBCI
أمن وقضاء
07:00

بلدية صور وكهرباء لبنان تابعتا إصلاح الاعطال على الشبكة جراء الغارات المعادية المتتالية على المدينة

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-10

بلدية زغرتا - إهدن تطالب البلديات المجاورة برفع التعديات عن خط المياه الرئيسي

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-09

رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران للـLBCI: الضربة كانت على حدود المجمع في الحدث وهناك ضرر بعدد من المباني الجامعية ونحن مستمرون كجامعة ومستمرون بالتعليم عن بعد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:03

القاصر نيفين إيهاب موعد مفقودة... هل تعرفون شيئًا عنها؟

LBCI
أمن وقضاء
07:00

بلدية صور وكهرباء لبنان تابعتا إصلاح الاعطال على الشبكة جراء الغارات المعادية المتتالية على المدينة

LBCI
أمن وقضاء
05:31

مصلحة الإقتصاد في الشمال سطرت محاضر ضبط بحق مكتبات في طرابلس

LBCI
أخبار دولية
05:17

الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد قطاع الخيام ومسؤول مجمع كفر تبنيت ومسؤول مجمع حجير وقائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:55

مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية قاعدة تل نوف الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي جنوب شرق تل أبيب (يافا المحتلة)

LBCI
خبر عاجل
2024-10-28

استهداف جرافة للجيش... وإصابة أحد العناصر

LBCI
أمن وقضاء
05:31

مصلحة الإقتصاد في الشمال سطرت محاضر ضبط بحق مكتبات في طرابلس

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-20

غارة على بلدة كفرا - بنت جبيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:13

كاميرا الـLBCI في جولة على الحي الذي تعرض ليل امس في صور لغارات اسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

في صور... الدمار يُخيّم على أكثر من منطقة ضمن المدينة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

غارة على عرمون... وبلدة جون تلملم آثار المجزرة الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

الضاحية الجنوبية تحت القصف مجددًا...

LBCI
أخبار لبنان
07:40

الـLBCI عاينت مسجد حي البياض الأثريّ الذي دمرته اسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
04:56

فيديو يوثق لحظة استهداف مبنى في الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
04:21

وزير الخارجية المصري في بيروت... وهذه لقاءاته اليوم

LBCI
أخبار لبنان
03:53

الـLBCI في مكان المجزرة بمنطقة جون في الشوف

LBCI
أخبار لبنان
03:25

النبطية في مرمى القصف الإسرائيلي... غارات على كفررمان وعربصاليم ليلا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
23:38

غارة بمسيرة استهدفت فجرا مبنى سكنيا في عرمون - عاليه منطقة البيادر ومعلومات عن وقوع إصابات (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
02:51

أدرعي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذه المباني

LBCI
خبر عاجل
02:56

تحذير إسرائيلي ثان الى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
16:48

تحذير إسرائيليّ لسكّان حارة حريك

LBCI
أخبار لبنان
17:39

تحذير اسرائيلي جديد لسكّان الليلكي

LBCI
خبر عاجل
11:07

باسيل: نطالب المقاومة بأن تكون ضمن الإجماع اللبناني بالدعوة لوقف إطلاق النار والحرب وتطبيق الـ1701 وعدم التلكؤ بالمشاركة فورًا في حوار وطني يرأسه رئيس الجمهورية لوضع إستراتيجية دفاعية تنهي الخلافات حول سلاحها

LBCI
خبر عاجل
05:12

الجيش الإسرائيلي: القضاء على قائد قطاع الخيام ومسؤول مجمع كفر تبنيت ومسؤول مجمع حجير وقائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله

LBCI
خبر عاجل
10:57

باسيل: نحن في التيار عارضنا حزب الله في وحدة الساحات وجبهة الإسناد لأننا رأينا فيها ضررًا على مصالح لبنان وخطرًا عليه حيث استغل العدو النقص في شرطي الشرعية الدولية والمشروعية الوطنية لينقض على لبنان و

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More