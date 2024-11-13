الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بلدية جونيه: مستمرون بتوقيف السيارات والآليات المخالفة
أمن وقضاء
2024-11-13 | 05:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بلدية جونيه: مستمرون بتوقيف السيارات والآليات المخالفة
أصدرت بلدية جونيه تعميمًا حول الآليات والسيارات والدراجات النارية المخالفة ضمن النطاق البلدي، جاء فيه: "تعلمكم بلدية جونيه أنها ومنذ اعوام عملت بواسطة الشرطة والحرس الليلي وبشكل يومي وعلى مدار الساعة إلى مطاردة وتوقيف المخالفين بخاصة لجهة السرقة والنشل التي بمعظمها كانت تحصل بحجة جمع الخردة أو بوسائل نقل من دراجات نارية وسيارات غير مسجلة. وللأسف كانت حجة المخالفين ومن يتوسط لهم ان ادارة تسجيل السيارات والآليات مقفلة. أما اليوم، وبعد أن عاودت إدارة تسجيل السيارات عملها في كل مراكزها، نطلب من جميع المواطنين في جونيه الأفراد والشركات والمؤسسات والسكان والزوار والمارين ضرورة تنفيذ الأنظمة والقوانين تحت طائلة حجز الآليات أو السيارات أو الدراجات النارية المخالفة لحين تسجيلها أصولًا وإستيفاء الغرامات بمحاضر الضبط المنصوص عنها قانونًا، أو التي يقرر القضاء تركها. لذلك، نعلمكم أننا سنستمر في توقيف الآليات والسيارات والدراجات النارية المخالفة، إضافةً إلى ذلك نحذر جميع السائقين ما لم يكونوا مالكين ضرورة حيازة وكالة صالحة، ونحذر غير اللبنانيين ضرورة حيازة أوراقهم القانونية، أي إقامة صالحة وإجازة قيادة على الأراضي اللبنانية".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
جونيه:
مستمرون
بتوقيف
السيارات
والآليات
المخالفة
التالي
بلدية صور وكهرباء لبنان تابعتا إصلاح الاعطال على الشبكة جراء الغارات المعادية المتتالية على المدينة
مصلحة الإقتصاد في الشمال سطرت محاضر ضبط بحق مكتبات في طرابلس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-10-30
بلدية عاريا وبلدية الكحالة: نستنكر استخدام الطرق الدولية والآليات المدنية لانتقال المسلحين ونقل الاسلحة والذخائر
أخبار لبنان
2024-10-30
بلدية عاريا وبلدية الكحالة: نستنكر استخدام الطرق الدولية والآليات المدنية لانتقال المسلحين ونقل الاسلحة والذخائر
0
أمن وقضاء
07:00
بلدية صور وكهرباء لبنان تابعتا إصلاح الاعطال على الشبكة جراء الغارات المعادية المتتالية على المدينة
أمن وقضاء
07:00
بلدية صور وكهرباء لبنان تابعتا إصلاح الاعطال على الشبكة جراء الغارات المعادية المتتالية على المدينة
0
أخبار لبنان
2024-11-10
بلدية زغرتا - إهدن تطالب البلديات المجاورة برفع التعديات عن خط المياه الرئيسي
أخبار لبنان
2024-11-10
بلدية زغرتا - إهدن تطالب البلديات المجاورة برفع التعديات عن خط المياه الرئيسي
0
آخر الأخبار
2024-11-09
رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران للـLBCI: الضربة كانت على حدود المجمع في الحدث وهناك ضرر بعدد من المباني الجامعية ونحن مستمرون كجامعة ومستمرون بالتعليم عن بعد
آخر الأخبار
2024-11-09
رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران للـLBCI: الضربة كانت على حدود المجمع في الحدث وهناك ضرر بعدد من المباني الجامعية ونحن مستمرون كجامعة ومستمرون بالتعليم عن بعد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:03
القاصر نيفين إيهاب موعد مفقودة... هل تعرفون شيئًا عنها؟
أمن وقضاء
07:03
القاصر نيفين إيهاب موعد مفقودة... هل تعرفون شيئًا عنها؟
0
أمن وقضاء
07:00
بلدية صور وكهرباء لبنان تابعتا إصلاح الاعطال على الشبكة جراء الغارات المعادية المتتالية على المدينة
أمن وقضاء
07:00
بلدية صور وكهرباء لبنان تابعتا إصلاح الاعطال على الشبكة جراء الغارات المعادية المتتالية على المدينة
0
أمن وقضاء
05:31
مصلحة الإقتصاد في الشمال سطرت محاضر ضبط بحق مكتبات في طرابلس
أمن وقضاء
05:31
مصلحة الإقتصاد في الشمال سطرت محاضر ضبط بحق مكتبات في طرابلس
0
أخبار دولية
05:17
الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد قطاع الخيام ومسؤول مجمع كفر تبنيت ومسؤول مجمع حجير وقائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله
أخبار دولية
05:17
الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد قطاع الخيام ومسؤول مجمع كفر تبنيت ومسؤول مجمع حجير وقائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:55
مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية قاعدة تل نوف الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي جنوب شرق تل أبيب (يافا المحتلة)
آخر الأخبار
04:55
مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية قاعدة تل نوف الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي جنوب شرق تل أبيب (يافا المحتلة)
0
خبر عاجل
2024-10-28
استهداف جرافة للجيش... وإصابة أحد العناصر
خبر عاجل
2024-10-28
استهداف جرافة للجيش... وإصابة أحد العناصر
0
أمن وقضاء
05:31
مصلحة الإقتصاد في الشمال سطرت محاضر ضبط بحق مكتبات في طرابلس
أمن وقضاء
05:31
مصلحة الإقتصاد في الشمال سطرت محاضر ضبط بحق مكتبات في طرابلس
0
آخر الأخبار
2024-10-20
غارة على بلدة كفرا - بنت جبيل
آخر الأخبار
2024-10-20
غارة على بلدة كفرا - بنت جبيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:13
كاميرا الـLBCI في جولة على الحي الذي تعرض ليل امس في صور لغارات اسرائيلية
أخبار لبنان
08:13
كاميرا الـLBCI في جولة على الحي الذي تعرض ليل امس في صور لغارات اسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
في صور... الدمار يُخيّم على أكثر من منطقة ضمن المدينة
تقارير نشرة الاخبار
07:57
في صور... الدمار يُخيّم على أكثر من منطقة ضمن المدينة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
غارة على عرمون... وبلدة جون تلملم آثار المجزرة الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
07:55
غارة على عرمون... وبلدة جون تلملم آثار المجزرة الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
الضاحية الجنوبية تحت القصف مجددًا...
تقارير نشرة الاخبار
07:50
الضاحية الجنوبية تحت القصف مجددًا...
0
أخبار لبنان
07:40
الـLBCI عاينت مسجد حي البياض الأثريّ الذي دمرته اسرائيل
أخبار لبنان
07:40
الـLBCI عاينت مسجد حي البياض الأثريّ الذي دمرته اسرائيل
0
أخبار لبنان
04:56
فيديو يوثق لحظة استهداف مبنى في الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
04:56
فيديو يوثق لحظة استهداف مبنى في الضاحية الجنوبية
0
أخبار لبنان
04:21
وزير الخارجية المصري في بيروت... وهذه لقاءاته اليوم
أخبار لبنان
04:21
وزير الخارجية المصري في بيروت... وهذه لقاءاته اليوم
0
أخبار لبنان
03:53
الـLBCI في مكان المجزرة بمنطقة جون في الشوف
أخبار لبنان
03:53
الـLBCI في مكان المجزرة بمنطقة جون في الشوف
0
أخبار لبنان
03:25
النبطية في مرمى القصف الإسرائيلي... غارات على كفررمان وعربصاليم ليلا
أخبار لبنان
03:25
النبطية في مرمى القصف الإسرائيلي... غارات على كفررمان وعربصاليم ليلا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
23:38
غارة بمسيرة استهدفت فجرا مبنى سكنيا في عرمون - عاليه منطقة البيادر ومعلومات عن وقوع إصابات (فيديو)
خبر عاجل
23:38
غارة بمسيرة استهدفت فجرا مبنى سكنيا في عرمون - عاليه منطقة البيادر ومعلومات عن وقوع إصابات (فيديو)
2
خبر عاجل
02:51
أدرعي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذه المباني
خبر عاجل
02:51
أدرعي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذه المباني
3
خبر عاجل
02:56
تحذير إسرائيلي ثان الى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
02:56
تحذير إسرائيلي ثان الى سكان الضاحية الجنوبية
4
أخبار لبنان
16:48
تحذير إسرائيليّ لسكّان حارة حريك
أخبار لبنان
16:48
تحذير إسرائيليّ لسكّان حارة حريك
5
أخبار لبنان
17:39
تحذير اسرائيلي جديد لسكّان الليلكي
أخبار لبنان
17:39
تحذير اسرائيلي جديد لسكّان الليلكي
6
خبر عاجل
11:07
باسيل: نطالب المقاومة بأن تكون ضمن الإجماع اللبناني بالدعوة لوقف إطلاق النار والحرب وتطبيق الـ1701 وعدم التلكؤ بالمشاركة فورًا في حوار وطني يرأسه رئيس الجمهورية لوضع إستراتيجية دفاعية تنهي الخلافات حول سلاحها
خبر عاجل
11:07
باسيل: نطالب المقاومة بأن تكون ضمن الإجماع اللبناني بالدعوة لوقف إطلاق النار والحرب وتطبيق الـ1701 وعدم التلكؤ بالمشاركة فورًا في حوار وطني يرأسه رئيس الجمهورية لوضع إستراتيجية دفاعية تنهي الخلافات حول سلاحها
7
خبر عاجل
05:12
الجيش الإسرائيلي: القضاء على قائد قطاع الخيام ومسؤول مجمع كفر تبنيت ومسؤول مجمع حجير وقائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله
خبر عاجل
05:12
الجيش الإسرائيلي: القضاء على قائد قطاع الخيام ومسؤول مجمع كفر تبنيت ومسؤول مجمع حجير وقائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله
8
خبر عاجل
10:57
باسيل: نحن في التيار عارضنا حزب الله في وحدة الساحات وجبهة الإسناد لأننا رأينا فيها ضررًا على مصالح لبنان وخطرًا عليه حيث استغل العدو النقص في شرطي الشرعية الدولية والمشروعية الوطنية لينقض على لبنان و
خبر عاجل
10:57
باسيل: نحن في التيار عارضنا حزب الله في وحدة الساحات وجبهة الإسناد لأننا رأينا فيها ضررًا على مصالح لبنان وخطرًا عليه حيث استغل العدو النقص في شرطي الشرعية الدولية والمشروعية الوطنية لينقض على لبنان و
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More