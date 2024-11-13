بلدية صور وكهرباء لبنان تابعتا إصلاح الاعطال على الشبكة جراء الغارات المعادية المتتالية على المدينة

تابعت بلدية صور وشركة كهرباء لبنان إصلاح الاعطال على شبكة الكهرباء التي سببتها الغارات الإسرائيلية المتتالية على مدينة صور.